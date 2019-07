Occhi sui viadotti Spinola e Salsetto, Ida Carmina: "I lavori procedono bene"

I lavori di manutenzione sui ponti Spinola e Salsetto, sulla statale 115, proseguono. Quest’oggi sopralluogo del sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ed i vertici Anas. I cantieri non si fermano. L’Anas ha stanziato una somma importante per la sicurezza dei ponti dell’Agrigentino. La manutenzione straordinaria è iniziata a febbraio.

"I lavori - ha fatto sapere il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - sullo Spinola sono in fase avanzata . I lavori sul Salsetto procedono alacremente. Tutti i nostri ponti saranno tra pochi mesi fruibili senza alcuna limitazione ed in piena sicurezza . Abbiamo colto l’ occasione per evidenziare problematiche relative alla circolazione ricevendo assicurazione che saranno attenzionate. Passo dopo passo.

Prima dei lavori di manutenzione il viadotto Spinola aveva fatto preoccupare non poco. Sul caso, era intervenuta anche “Striscia la notizia”. Il tg satirico, insieme all’associazione Mareamico, aveva messo in risalto lo stato di incuria e pericolosità del luogo.