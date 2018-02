Manutenzione delle scuole, Ribera può festeggiare: ok al finanziamento

Buone notizie per due scuole di Ribera. Il sindaco Carmelo Pace, tramite una nota stampa, ha espresso soddisfazione per avere ottenuto un finanziamento di 1.727.000 euro per ristrutturare alcune scuole di Ribera.

Le somme finanziate serviranno per effettuare lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della scuola elementare e dell’infanzia di via Imbornone, per un importo complessivo di 1.172.000,00. Mentre, la restante somma di 555mila euro servirà per effettuare la ristrutturazione, l’adeguamento degli impianti elettrici e il rifacimento dell’ antincendio dell’istituto scolastico di via Mosca. I lavori che avranno inizio in tempi brevi.

"Sentiamo il dovere – affermano l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Inglese e l'assessore alla Pubblica Istruzione Mimmo Aquè - di ringraziare i dipendenti dell’ufficio tecnico che hanno effettuato tutte le procedure richieste, con tempestività e competenza".