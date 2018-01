Girgenti acque, lavori manutentivi a Favara: ecco cosa cambia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, nella giornata di Venerdì 02/02/2018, saranno effettuati degli interventi di manutenzione sulla condotta di adduzione al serbatoio “Cartesio” del Comune di Favara; precisamente gli interventi saranno effettuati in via Caduti in miniera, in territorio di Aragona.

Al fine di permettere tali lavori, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 del 02/02/2018, sarà necessario sospendere la fornitura idrica al suddetto serbatoio.

Ciò premesso, i seguenti turni di distribuzione idrica: Turno 6; Turno 8; Turno 14; previsti per il giorno 03/02/2018, potranno subire limitazioni e/o slittamenti.

Si significa che, a conclusione dei lavori manutentivi l’approvvigionamento idrico al serbatoio ‘Cartesio’ del Comune di Favara tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.