Ufficio postale chiuso da mesi, Vullo: "Cosa accade? Questo posto è fondamentale"

"Non riusciamo a spiagarci il perchè, quali sono le motivazioni ostative, i lavori dovevano partire, sono passati altri venti giorni e ancora non si vede nessuno". Queste sono state le parole del consigliere comunale di Agrigento, Marco Vullo sui ritardi dei lavori necesari alla riapertura dell'ufficio postale di Villaseta. La succursale ubicata nel vecchio centro commerciale, nello scorso mese di ottobre, era stata momentaneamente chiusa a causa di infiltrazioni di acqua piovane dalla copertura. Lavori di manutenzione che però non sono ancora partiti, nonostante le rassicurazioni di Poste Italiane. "Le eventuali infiltrazioni d'acqua - dice ai microfoni di AgrigentoNotizie il consigliere Vullo - continuano nell'immobile. L'ufficio postale- aggiunge- diventa un presidio di giustizia in questo quartiere dove, ci sono tante difficoltà. Un luogo - dice ancora Vullo - di riferimento soprattutto per le fasce deboli, le persone anzianee per i disabili. Chiedospiegazioni al sindaco che - conclude il consigliere comunale - aveva manifestato compiacimento per la risoluzione del problema annunciata da Poste, dopo quell'intervento però non abbiamo visto nulla".