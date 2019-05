Lavori sulla tratta stradale Lucca Sicula-Bivona- 118, audizione all'Ars

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Oggi in IV Commissione si è tenuta una audizione avente ad oggetto lo stato dei lavori sulla tratta stradale Lucca Sicula-Bivona ss 118.

Il tema era già stato segnalato dagli amministratori locali al Presidente Musumeci, durante la visita sui luoghi che hanno subito l' alluvione lo scorso novembre.

"Con il presidente Musumeci abbiamo subito accolto il grido di aiuto dei sindaci." a parlare è l'onorevole Savarino che prosegue : "Ringrazio il presidente Musumeci e l'ingegnere Foti, per avere inserito questo importante asse viario nell' ordinanza della protezione civile dando così prontamente risposta ad un territorio che rischiava l'isolamento".

Anche I sindaci di Bivona e Lucca Sicula, Cinà e Dazzo, intervengono : "Ringraziamo il presidente Musumeci, la presidente Savarino e l'ingegnere Foti, per essersi prontamente attivati. Avevamo subito avvertito il cambio di passo, già con la presenza fisica del Presidente Musumeci sui luoghi che hanno subito l'alluvione. Oggi gli impegni presi in quella sede sono stati mantenuti garantendo la possibilità ai nostri cittadini di poter raggiungere scuole ed ospedali ovvero uscire dalla marginalità e dall'isolamento. Grazie. "