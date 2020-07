Scuole più sicure e manutenzione delle strade, in arrivo oltre 2 milioni di euro

Via alla manutenzione straordinaria per la sede del Iiss "Luigi Pirandello" di Bivona e un accordo quadro di manutenzione straordinaria per migliorare la viabilità provinciale. I progetti sono collegati alle risorse ricevute dal Libero consorzio di Agrigento nelle scorse settimane: uno stanziamento complessivo di 2.005.970,41 di cui 976.342,41 di euro per le scuole e 1.029.628,58 di euro per le infrastrutture stradali per il 2020.

"Maggiori investimenti per la manutenzione straordinaria di strade e scuole - dice una nota - sono previsti per i prossimi cinque anni. Le somme destinate ai Liberi Consorzi e Città Metropolitane aumenteranno a 100 milioni di euro per ogni anno, fino al 2025. Le risorse destinate al Libero Consorzio comunale di Agrigento saranno assegnate con successivi provvedimenti del competente dirigente generale in base ai programmi presentati".