Messa in sicurezza e riqualificazione degli ipogei cittadini, via alla "Fase 3"

Ipogei, via alla verifica tecnica delle condizioni e dello sviluppo sotterraneo dei due più grandi e conosciuti tra quelli presenti sotto il centro città. Ad alcuni mesi dai tavoli tecnici avviati dal Genio Civile sul tema, ma con non poco ritardo sulla tabella di marcia inizialmente fissata, adesso il Comune di Agrigento ha pubblicato un avviso per individuare dei tecnici che si facciano carico di "effettuare un preciso e puntuale rilievo degli ambienti ipogei delle cavità già note, al fine di potere verificare lo sviluppo planimetrico delle gallerie il

loro rapporto con il tessuto urbano presente in superficie".

In particolare dovrà essere realizzato un rilievo topografico sotterraneo con l'uso di strumentazione laser scanner 3d, con tanto di planimetrie in scala e indicazioni precise delle quote di ogni singolo livello. Inoltre i rilievi dovranno essere georiferiti e messi a confronto con le planimetrie del territorio sovrastante, al fine di individuare con precisione se sopra ad un ipogeo si trovi una strada, una piazza, un edificio.

Essenziale, inoltre, è che si provveda alla mappatura delle aree che presentano "evidenti segni ammaloramento, in modo da potere focalizzare le maggiori criticità nell’ambito del patrimonio sotterraneo rilevato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Due gli ipogei al momento oggetto di studio, cioè quelli di Acquamara e Purgatorio. Per il recupero a fini turistici il Comune ha a disposizione circa 2 milioni di euro. Le gallerie sono lunghe complessivamente oltre un chilometro e duecento metri. Il cronoprogramma originario prevedeva la georeferenziazione entro giugno scorso e la realizzazione dei primi progetti entro ottobre.