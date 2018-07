Lavori igienico-sanitari a San Leone, Comune dovrà sborsare 419.694 euro

E' un macigno. Un debito fuori bilancio, la cui legittimità è stata riconosciuta negli scorsi giorni dal consiglio comunale, da ben 419.694 euro. A condannare il Comune di Agrigento è stato il tribunale. Era l'inizio di maggio del 2001 quando venivano consegnati all'impresa "Tecnis" - capogruppo dell'Ati i lavori per le opere igienico-sanitarie della frazione di San Leone. Nell'ottobre del 2004, la "Tecnis" ha citato l'ente davanti al tribunale di Agrigento per il pagamento di 213.386 euro a titolo di lavori eseguiti ma non contabilizzati e 2.211.394 euro a titolo di risarcimento del danno per ritardi e sospensioni imputabili al committente dell'appalto. Il Comune si è costituito in giudizio ed ha contestato le pretese della parte attrice.

Il tribunale di Agrigento ha dichiarato risolto il contratto ed ha condannato l'ente a pagare la somma di 397.349 euro, oltre agli interessi e alle spese di lite. La somma complessiva che il Municipio deve erogare è di 419.694 euro. L'ammontare della sentenza divenuta ormai definitiva è stato, dunque, riconosciuto quale debito fuori bilancio dal consiglio comunale. Si tratta di una spesa che - secondo quanto emerge dall'atto di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio - trova copertura finanziaria.