Condotta Voltano fuori uso, dieci comuni restano senz'acqua: ecco quali

Condotta Voltano fuori uso, una decina di comuni della provincia - e diversi singoli quartieri - rimarranno senz'acqua.

A comunicarlo è stato il gestore del servizio idrico integrato, che, a causa del prolungarsi dei lavori di riparazione lungo l’acquedotto in contrada Mulinazzo, in territorio di Santo Stefano Quisquina, non è ancora in condizione di garantire la fornitura idrica nelle frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, zona Asi, Fontanelle e San Michele ad Agrigento, nei comuni di San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Raffadali, Aragona, Comitini, Favara, nella zona portuale di Porto Empedocle e, ovviamente, a tutte le utenze Voltano.

Per tutta la giornata di oggi, stando alle stime di Girgenti Acque, la fornitura non sarà ripristinata.