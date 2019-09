Cantieri in corso e scuole aperte: traffico in tilt al Quadrivio

Lavori in corso al Quadrivio spinasanta il primo giorno di scuola, i consiglieri Teresa Nobile e Alessandro Sollano chiedono chiarimenti.

I fatti si sono svolti lunedì, quando appunto una delle zone maggiormente trafficate della città è letteralmente andata in tilt a causa dell'avvio di due cantieri. "Ci chiediamo, come mai questi lavori non siano stati effettuati prima - chiedono Nobile e Sollano -, possibilmente in estate quando vi è meno gente in giro e quando le scuole sono ancora chiuse. Chi predispone l’ inizio dei lavori senza considerare i disagi che indubbiamente tutto ciò genererà ai cittadini? Per quanto sopra - continuano - chiediamo che tali lavori vengano effettuati in orari tali da non arrecare forti disagi ai tanti cittadini che per svariati motivi si trovano ad attraversare il Quadrivio, predisponendo i lavori al di là dell’orario di entrata ed uscita dalle scuole, al fine di rendere più scorrevole il traffico".