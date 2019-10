Libero consorzio, messi a gara lavori per oltre 63milioni di euro: serviranno per la viabilità

Messi a bando e realizzati lavori su strade e strutture scolastiche per oltre 63 milioni di euro.

A realizzarli è stato il Libero consorzio di Agrigento, che aveva inserito queste attività nel cosiddetto Piano triennale delle opere pubbliche. Gli interventi previsti arrivano ad un ammontare di € 11.645.892,45 per il 2019, di 38.433.915,41 di euro per il 2020 e di 13.128.646,88 di euro per il 2021 per un totale complessivo nel triennio di 63.208.454,74 euro.

Gli interventi per il 2019 riguardano dodici gare per lavori ed interventi urgenti per migliorare la viabilità provinciale. Di queste nove sono state appaltate o sono in fase di aggiudicazione mentre altre tre gare, i cui bandi sono già pronti, andranno in gara nei prossimi mesi. Le gare ancora da espletare riguardano, tra l’altro, il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della rete viaria secondaria comparto Cattolica Eraclea - Ribera - S. Margherita Belice - Sambuca di Sicilia - Menfi - Sciacca - zona ovest 2 e il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria secondaria comparto Menfi - Montevago - Santa Margherita Belice - Ribera - Cianciana - zona ovest 3 per un totale di oltre cinque milioni di euro.

Dopo tre giorni di lavori, intanto, è stata riaperta al transito la Provinciale n 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti, che era stata chiusa il 25 ottobre per lo smottamento di notevoli quantitativi di fango e detriti in vari punti della carreggiata dopo le forti piogge registrate il 24. Si è comunque al lavoro per normalizzare la situazione.