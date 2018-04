Lavoratori senza stipendio presentano istanza di fallimento della "Rimural"

Disagi per i lavoratori della Rimural srl, azienda specializzata nella preparazione di intonachi, con sede a Palma di Montechiaro. A causa del notevole ritardo nel pagamento delle retribuzioni, i dipendenti, assistiti dalla Fillea Cgil, in più occasioni, hanno scioperato, hanno sollecitato l’intervento degli organi competenti, sottoscrivendo anche accordi conciliativi con i rappresentanti aziendali per un pagamento rateale di tutti gli arretrati.

"Gli accordi, però, non sono stati mai rispettati, - si legge in una nota della Fillea Cgil - tanto che gli stessi lavoratori sono stati costretti a depositare un'istanza di fallimento, ad oggi in decisione da parte del Tribunale di Agrigento. Tutto ciò avviene non per un'effettiva crisi aziendale, quanto piuttosto per alcune anomalie nella gestione dell'azienda".

"Da circa un mese - fanno sapere dal sindacato - viene impedito ai dipendenti di accedere allo stabilimento per prestare la propria attività lavorativa. Per queste ragioni la Fillea Cgil ha deciso di intraprendere tutte le azioni idonee e coinvolgere tutte le autorità competenti per la tutela dei diritti e della dignitàdei lavoratori".