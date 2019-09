Stabilizzazione del personale Asu, monta la protesta dei lavoratori

Sciacca, c'è tensione per il futuro di 73 lavoratori socialmente utili che l'amministrazione comunale punta a stabilizzare riducendo però il monte ore di lavoro previsto da 21 a 17 ore.

A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Il progetto del Comune è avviare la stabilizzazione già ad ottobre e provvedere successivamente (certamente il prossimo anno) ad una integrazione delle ore lavorate. che avrebbe un costo economicamente abbastanza importante per l'ente. Nei prossimi giorni si terranno degli incontri ad hoc tra l'amministrazione, i lavoratori e i sindacati anche perché la riduzione oraria si trasforma per i lavoratori in un taglio di 150 euro su uno stipendio di appena 800.