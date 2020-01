Lavoratori Asu, c'è la proroga fino a dicembre per 18 precari

La giunta municipale - guidata dal sindaco Giuseppe Galanti, con l'assistenza del vice segretario generale Giovanna Sabina Bonelli - ha approvato la proroga del progetto Asu al 31 dicembre 2020. Il provvedimento interessa diciotto lavoratori oramai da diversi anni in servizio al Comune di Licata. Nel provvedimento adottato dalla giunta comunale si dà atto che l'onere per le attività è previsto sul fondo unico del precariato e che nessuno onere graverà sul bilancio dell'ente per quanto concerne il pagamento dell'assegno mensile ai lavoratori.