Beve il latte e non riesce più a respirare: salvata neonata di 3 mesi

Non riusciva più a respirare. Il latte che aveva, poco prima, bevuto non era riuscita a deglutirlo correttamente e per questo una neonata di appena 3 mesi ha rischiato grosso.

A salvarla sono stati gli operatori del 118 Gise, guidati da Sandro Bennici. Raccolto l'Sos, l'ambulanza - dopo soli tre minuti - è accorsa al Villaggio Mosè. Il personale del 118 è riuscito a disostruire le vie respiratorie della piccina che, finalmente, ha iniziato a piangere.

Soltanto grazie alla tempestività degli operatori del 118, la piccina è sana e salva.