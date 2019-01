"Lascia i domiciliari per una visita specialistica in ospedale", 24enne arrestato per evasione

Avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari. In realtà è stato trovato all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dove, a suo dire, avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita medica specialistica già prenotata da tempo. E’ per l’ipotesi di reato di evasione dai domiciliari che i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento hanno arrestato un ventiquattrenne di San Biagio Platani: D. G.Il giovane, dopo le formalità di rito, è stato ricollocato ai domiciliari.

I carabinieri del “Norm” della compagnia di Agrigento si erano recati all’ospedale di contrada Consolida per recuperare dei referti da analisi di laboratorio. La presenza del ventiquattrenne di San Biagio Platani non è passata loro inosservata: a quanto pare il giovane sarebbe stato una loro “vecchia conoscenza”. E’ scattato, dunque, sapendolo in stato di arresti domiciliari, il controllo mirato.

Dal ventiquattrenne, i militari dell’Arma si sono sentiti raccontare appunto di una visita specialistica, già prenotata da tempo, alla quale avrebbe dovuto sottoporsi. Ma nessuna richiesta sarebbe stata formalizzata al giudice. Accertando dunque l’evasione dai domiciliari, a carico del giovane di San Biagio Platani è scattato l’arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica, il ventiquattrenne – dopo le formalità di rito – è stato riaccompagnato nella sua abitazione e ricollocato ai domiciliari.