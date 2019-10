Il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann: "Lampedusa lasciata sola, è vergognoso"

Il naufragio di Lampedusa, strage dove sono morte 13 persone, ha scosso il rampollo di casa Agnelli, Lapo Elkann. L’imprenditore ospite di un evento a Palermo, ha risposto alle domande dei giornalisti.

“Strage a Lampedusa? E’ vergognoso che l’isola sia lasciata da sola. Nessun politico – ha detto Elkann – è stato presente nei momenti difficili. Lo trovo vergnoso che a Lampedusa non fossero presenti le istituzioni. Migranti? La parola non mi piace, preferisco nuovi italiani. Ricordo bene quando gli italiani andarono in America, eravamo migranti anche noi”.

Elkann dice la sua anche sull'operato, dell'ormai ex ministro, Matteo Salvini. "No, non mi piace il suo comportamento sul tema dei migranti lo reputo dissolutivo e non costruttivo”. La risposta di Salvini non si è fatta attendere. “Elkann? Da lui risposte stupefacenti”.