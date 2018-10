I vigili del fuoco protestano a Lampione: "Saremo i poveri del futuro"

“Quello dei vigili del fuoco è tra i corpi dello Stato il meno retribuito, nonostante il lavoro estremamente rischioso non beneficia di alcuna forma di assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come accade invece per qualsiasi altro lavoratore sia pubblico che privato".

Lo dichiata il segretario provinciale di Uilpa vigili del fuoco del comando di Agrigento, Antonello Di Malta, che aggiunge: "I vigili del fuoco rappresentano i poveri di domani perché percepiranno pensioni da fame in quanto non esistono forme di tutela previdenziale a differenza di altre categorie lavorative, in aggiunta abbiamo un sistema di pagamenti che sviluppa ritardi anche di tre anni vedi il Comando di Agrigento dove per pagare una vigilanza si aspetta anche 3 anni o gli straordinari in genere da un anno”.

Per questi motivi e in segno di forte protesta il Capo squadra esperto Antonio Antonello Di Malta, dirigente sindacale della Uil Pa vigili del fuoco, ha deciso di manifestare su un’isola deserta, Lampione, "sino a quando ascolteranno la voce dei vigili del fuoco penalizzati anche dal recente riordino, figlio di una amministrazione arrogante che ha pensato ad un ristretto numero di privilegiati, ignorando le necessità di tutti quei colleghi che ogni giorno rischiano la vita sul campo".

Di Malta aggiunge: “Ho scelto Lampione, un isolotto lungo 200 metri e largo 180 proprio a voler simboleggiare quanto lo Stato abbia isolato i vigili del fuoco. Non è morale abusare dei vigili del fuoco in questo modo ”rincara la voce il sindacalista che lancia un ulteriore monito “Hanno cercato in tutti i modi di delegittimare il sindacato, cercando di allontanare i lavoratori dall’unico vero strumento di tutela che hanno".