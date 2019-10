Fuga fuori stagione? Nella top ten delle mete privilegiate c'è Lampedusa

Sono soltanto due le mete siciliane privilegiate per una fuga fuori stagione. Una è San Vito Lo Capo (che è all'ottava posizione), l'altra - che chiude la top ten - è Lampedusa.

L'estate è finita, ma i viaggiatori dello Stivale continuano a pianificare - sebbene non ci siano lunghi ponti in vista - piccole trasferte rigeneranti per i mesi autunnali. Momondo.it, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, ha stilato la classifica delle 15 destinazioni italiane più amate dai connazionali. Sul podio delle destinazioni ci sono: Milano, Roma e Ischia dove il prezzo medio per una notte in hotel a 3 e 4 stelle è di 120 euro, a dimostrazione del fatto che i viaggiatori del Bel Paese adorano il mare anche in autunno. Seguono Firenze, Napoli, Venezia e Jesolo. San Vito Lo Capo è all'ottava posizione e alla decima, appunto, Lampedusa.

Il mare siciliano e la laguna veneta sono - secondo quanto riportato dall'Adnkronos - tra le destinazioni meno economiche per l'autunno, nonostante un calo dei prezzi medi a notte rispetto allo scorso anno: 130 euro per Lampedusa, 94 euro per Jesolo e 85 euro per San Vito Lo Capo.

Fanalino di coda la Puglia, che chiude la classifica con Vieste al 15esimo posto. Per un soggiorno in hotel a 3 e 4 stelle nella stazione balneare del Parco nazionale del Gargano, si registra una spesa media per notte inferiore ai 70 euro, con prezzi stabili rispetto al 2018 (67 euro contro 65).