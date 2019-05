"Ha interrotto la messa mettendosi ad urlare", 56enne sotto processo

"Ha interrotto la messa, mettendosi ad urlare in chiesa, spingendo il prete e chiedendo l'intervento dei carabinieri". E' con questa accusa - il titolo di reato è turbamento di funzioni religiose - che un cinquantaseienne di Venezia è finito sotto processo, davanti al tribunale di Agrigento.

Ieri, dinanzi al giudice monocratico Giuseppe Sciarrotta, c'è stata la prima udienza ma è stata subito rinviata per difetto nell'atto di citazione. Tutto è, dunque, slittato al 5 settembre.

L'imputato rischia fino a due anni di reclusione. Tutto è accaduto - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - il 26 marzo del 2017. Il turista veneziano avrebbe - secondo l'accusa - dato "spettacolo" all'interno della parrocchia di San Gerlando a Lampedusa. Forse, ma non è chiaro, non avrebbe gradito il modo in cui veniva letto il Vangelo.