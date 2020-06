Turista travolta e uccisa da un'auto pirata, falsa partenza del processo

Falsa partenza del proceso a carico di Andrea Saverio Sola, 24 anni, palermitano, arrestato il 31 agosto a Lampedusa con l’accusa di omicidio stradale: l’imputato, in particolare, è accusato di essersi messo alla guida di un’auto, in stato di ubriachezza, e avere investito e ucciso Fulvia Morando, sindacalista quarantanovenne di Pinerolo, in provincia di Torino, che si trovava nell’isola per lavoro.

Ieri mattina, davanti al giudice Alfonso Pinto, avrebbe dovuto celebrarsi la prima udienza per sentire i testi del pubblico ministero ma il difensore dell’imputato, l’avvocato Monica Malogioglio, non ha dato il consenso alla trattazione in remoto rendendo impossibile la celebrazione dell’udienza perché i testi, tutti residenti fuori dalla Sicilia, non sono riusciti a raggiungere il tribunale di Agrigento in considerazione del fatto che i trasporti sono ancora a regime ridotto dopo la riapertura dei confini regionali. L’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, era collegato dalla caserma dei carabinieri di Treviso. L’incidente è avvenuto l’ultimo giorno di agosto sull’isola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna stava passeggiando in contrada Terranova quando è stata investita da un fuoristrada Suzuki Santana che l’ha scaraventata contro un muretto. La donna è morta poco dopo essere arrivata al Poliambulatorio. Il conducente della vettura, anziché fermarsi e prestare i soccorsi, avrebbe accelerato e si sarebbe rapidamente allontanato dicendo, poi, quando fu rintracciato, di non essersene accorto.