Erano stati già espulsi e sono tornati a Lampedusa, arrestati due tunisini

Erano già destinatari di un decreto di respingimento, ma erano ritornati a Lampedusa con uno sbarco lo scorso 28 giugno. Per questo motivo la Squadra Mobile della Questura di Agrigento ha arrestato a Lampedusa due cittadini tunisini, T.M.A. e B.W. Ad entrambi è contestata la violazione del cosiddetto "decreto sicurezza". I due arrestati sono stati posti a disposizione dell'autorità giudiziara per il giudizio in direttissima.

