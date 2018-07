"Tratta di migranti dall'Africa verso Lampedusa", condanne per oltre 120 anni

Condanne per oltre centoventi anni di carcere per i presunti componenti della rete criminale che avrebbe gestito la tratta di esseri umani dall’Africa con destinazione Lampedusa, dopo aver fatto un lungo giro. Il gup di Palermo Annalisa Tesoriere, al termine del processo con rito abbreviato, ha riconosciuto colpevoli sedici imputati. Il processo è quello scaturito dall'operazione Glauco 2. Le imputazioni erano di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Si contestava, in particolare, di avere fatto entrare illegalmente in Italia centinaia di extracomunitari in cambio di somme che andavano dai 1500 ai 2000 dollari ciascuno e di avere consentito ai migranti giunti nel Paese di spostarsi e trasferirsi nel nord Europa. L'inchiesta è stata coordinata dal pubblico ministero della Dda Gery Ferrara ed è stata avviata dopo il naufragio di un barcone davanti alle coste di Lampedusa, il 3 ottobre del 2013.

Il primo stralcio processuale aveva portato ad una serie di condanne. Ieri è stato emesso il secondo verdetto. Le pene più elevate, 10 anni e 33mila euro di multa, sono state inflitte ai capi della banda: Ashgedom Ghermay e Yonas Gebititoys. A 8 anni e 24mila euro di multa ciascuno sono stati condannati Gurum Mulubrahan, Yaried Andemeskel, Goitom Netsereab, Teklehaimanot Habtom, Kerebel Goutama Nahome, Ibraim Munire, Radae Yonas, Abrha Yrga, Amare Efrem, Habte Madege. A sei anni e 20mila euro di multa sono stati condannati invece Melles Matywos, Berih Tsegay, Diallo Ibrahima e Omer Mahamed Mudeser.