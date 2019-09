Lampedusa, prorogato il servizio di aliscafo per tutto il mese di ottobre

«Abbiamo prontamente recepito la richiesta che ci è giunta dal sindaco Totò Martello e dagli abitanti delle Isole Pelagie, stabilendo la proroga del servizio di collegamento veloce sulla tratta Lampedusa-Linosa fino al 31 ottobre 2019». Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, dando seguito all'impegno preso nei confronti delle comunità isolane delle Pelagie. Il Governo Musumeci ha prorogato i collegamenti mediante aliscafo tra le due isole, impegnando oltre 300mila euro per sostenere la spesa.

«La Regione - ha aggiunto Falcone - sta assicurando costantemente la propria vicinanza a Lampedusa e Linosa. Intendiamo garantire una mobilità efficiente e rapida anche in questa coda d'estate, un servizio voluto dal Governo Musumeci per rafforzare i collegamenti al servizio dei residenti, ma anche in tal modo sostenendo il turismo», ha concluso l'assessore.