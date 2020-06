Tunisini lasciano Lampedusa: verranno imbarcati sulla "Moby Zazà"

Sono stati imbarcati sul traghetto di linea, che giungerà in serata a Porto Empedocle, i 49 tunisini soccorsi ieri, da Guardia costiera e Guardia di finanza, davanti Lampedusa.

I migranti, per decisione del ministero dell'Interno, subito dopo lo sbarco dal traghetto "Sansovino" verranno imbarcati sulla nave-quarantena "Moby Zazà". La decisione segna una inversione di marcia da parte del Viminale. Dopo il suicidio di un tunisino e le proteste di connazionali, sbarcati dalla Moby Zazà per garantire l'ordine pubblico, non erano stati più imbarcati tunisini sulla nave-quarantena che si trova in rada a Porto Empedocle.

L'imbarcazione, come già avviene in maniera sistematica, continuerà ad essere monitorata dalle motovedette della Capitaneria di porto.