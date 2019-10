Trasferite le ultime 9 salme: riconoscimenti solo con le foto

Nove salme, le ultime recuperate nei giorni scorsi dopo il naufragio verificatosi nella notte fra domenica 6 e lunedì 7, sono state trasferite con il traghetto di linea che giungerà a Porto Empedocle in serata. Mancano all'appello, sulla base dei 12 cadaveri avvistati dal Rov della Guardia costiera, ancora tre corpi.

Sono in corso i riconoscimenti da parte dei sopravvissuti. Riconoscimenti fatti utilizzando le foto dei particolari dei cadaveri ripescati in mare, abiti soprattutto. Gli inquirenti non hanno ritenuto di far effettuare ai sopravvissuti i riconoscimenti direttamente sui cadaveri, viste le condizioni in cui sono stati ripescati i corpi.

Le ricerche proseguono ad opera del nucleo sommozzatori della Guardia costiera, anche se le speranze di riuscire a dare una sepoltura dignitosa a altri corpi diminuiscono. Il maltempo continua e il trascorrere dei giorni potrebbe far distaccare dal fondo le salme portandole verso la superficie e, in questo caso, le forti correnti potrebbero disperderli.