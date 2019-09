Parte l'operazione "Liberare l'hotspot": 70 immigrati lasciano Lampedusa

Un gruppo di 70 migranti è stato imbarcato sul traghetto di linea per Porto Empedocle dove giungeranno in serata. All'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa sono, al momento, rimaste 154 persone a fronte di una capienza massima per 95. Dal Viminale, appena ieri, era stato assicurato al sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello che almeno 100 migranti sarebbero stati trasferiti in circa 48 ore. Un altro trasferimento sembra probabile per la giornata di domani.

A sovrintendere e coordinare il trasferimento e l'imbarco dei 70 migranti sul traghetto Sansovino è stata, durante tutta la mattinata, la polizia di Stato che si occupa dell'ordine pubblico all'interno della struttura d'accoglienza.