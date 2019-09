Caso Ocean Viking, migranti trasbordati fanno rotta verso Lampedusa

L'attesa per i naufragi a bordo di Ocean Viking è finita: 82 uomini, donne e bambini vengono ora trasferiti dalla Guardia Costiera Italiana a Lampedusa. In fuga dalla Libia, sopravvissute alla micidiale traversata del Mediterraneo, ora hanno finalmente raggiunto un posto sicuro". Lo scrive, su Twitter, Medici senza frontiere annunciando il trasbordo dei migranti sulle motovedette che stanno per arrivare a molo Favarolo a Lampedusa.

La nave di Sos Mediterranee e di Medici Senza Frontiere, che ha salvato una settimana fa gli 82 migranti in acque libiche, non entrerà quindi in porto a Lampedusa.

Dopo 14 mesi di porti chiusi, l'Italia cambia passo e concede l’approdo ad una nave delle Ong. In realtà, la questione è tutt'altro che risolta e non è detto che quando la prossima nave si presenterà davanti alle coste italiane - la stessa Ocean Viking ha già fatto sapere che tornerà immediatamente in zona Sar - le scelte saranno identiche, perché tra gli stessi alleati di Governo le posizioni sono ancora distanti. "C'è un grande equivoco sul fatto che sia stato assegnato un porto sicuro alla Ocean Viking – ha puntualizzato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, - per il semplice motivo che noi lo abbiamo assegnato solo perché l'Europa ha deciso di aderire alla nostra richiesta di prendere gran parte di quei migranti". Senza accordo, dunque, i migranti sarebbero rimasti ancora in mare. Gli 82 migranti verranno ridistribuiti in cinque Paesi europei. In particolare, l'Italia si farebbe carico di 24 profughi, così come la Francia e la Germania; 8 verrebbero ospitati dal Portogallo e due dal Lussemburgo.