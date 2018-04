La strage del 2013 con 366 migranti morti annegati, equipaggio a giudizio per mancato soccorso

È approdata davanti al gup Stefano Zammuto, con un passaggio “lampo” e un rinvio per un difetto di notifiche, l’udienza preliminare a carico dei componenti dell’equipaggio del peschereccio “Aristeus, accusati di non essersi fermati a soccorrere l’imbarcazione, stracolma all'inverosimile con almeno 520 immigrati, che stava per colare a picco. Nella strage del 3 ottobre del 2013 ci furono 366 morti accertati al largo di Lampedusa.

Fra gli imputati Matteo Gancitano, 67 anni, di Mazara del Vallo, comandante del peschereccio “Aristeus”, e i componenti dell’equipaggio, quattro dei quali sono africani (tre tunisini e un senegalese) e due mazaresi. Gli imputati sono stati già sentiti durante le indagini e hanno respinto le accuse sostenendo di non essersi fermati e di non avere allertato i soccorsi perché non avevano compreso che l’imbarcazione si trovava in difficoltà.