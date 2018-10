"Nascondeva mezzo chilo di hashish fra i biscotti", arrestato pizzaiolo

I carabinieri intervengono per una lite fra marito e moglie. Riportano immediatamente la calma, ma notando l'atteggiamento nervoso del trentenne pizzaiolo decidono di approfondire le verifiche. E' scattata dunque la perquisizione, che è stato poi estesa anche all’abitazione. Ed è proprio nella casa che i carabinieri hanno notato qualcosa di strano: fra i piatti c'erano dei contenitori per biscotti. Aperti i contenitori sono saltati fuori cinque panetti di hashish dal peso complessivo di oltre mezzo chilo.

Frugando sempre negli armadietti della cucina, i carabinieri hanno scovato anche numerose banconote, per un ammontare complessivo di quasi millecinquecento euro, soldi di cui il pizzaiolo non ha saputo giustificare la provenienza. Dopo aver sequestrato i contanti e il mezzo chilo di droga, il pizzaiolo è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il trentenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.