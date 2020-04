Sospetto caso di Covid-19, elisoccorso trasferisce a Palermo una lampedusana

Intervento nella notte dei sanitari del 118 e dell'Asp di Palermo a Lampedusa per un sospetto caso di Covid-19. Una donna, residente sull'isola, è stata soccorsa nell'isola e ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo. Alla paziente è stato eseguito il tampone. Si attende l'esito. I sanitari sono partiti da Palermo in elicottero e arrivati sull'isola nella notte. L'intervento si è concluso attorno alle sei del mattino. La donna portata a Palermo e ricoverata in ospedale ha altre patologie.

