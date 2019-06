Caso "Sea Watch 3", Lampedusa solidale: "Dormiremo sul sagrato della chiesa"

"Da questa sera dormiremo sul sagrato della parrocchia San Gerlando a Lampedusa, fino a quando i naufraghi e l'equipaggio a bordo della Sea-Watch non verranno fatti scendere a terra, in un porto sicuro, come è giusto che sia". A lanciare l'iniziativa a sostegno della Sea Watch 3, la nave della Ong bloccata da una settimana in acque internazionali, a 16 miglia da Lampedusa, è il Forum Lampedusa solidale.

A bordo della nave ci sono 43 naufraghi, tra cui 6 donne e 4 minori non accompagnati di cui uno di 12 anni.

"A Lampedusa, decine e decine di volte in questi anni - affermano i promotori dell'iniziativa - le persone migranti hanno scelto la parrocchia di San Gerlando come luogo in cui riunirsi e incontrare chiunque fosse disponibile a conoscerli, parlare con loro e ascoltarli. Uomini, donne e bambini salvati in mare hanno, in quella piazza, raccontato sogni, aspirazioni e desideri, hanno pregato, cantato, digiunato e difeso in maniera pacifica i propri diritti, riaffermando la loro dignità. I passeggeri della Sea Watch3 non hanno quella stessa opportunità - sottolinea il Forum -, guardano le luci dell'isola e aspettano di conoscere il proprio destino. L'Europa e l'Italia continuano a negare loro il permesso di toccare terra".