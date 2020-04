Turista travolta e uccisa a Lampedusa, pirata della strada ai domiciliari

“Il tempo trascorso ha comportato l’attenuazione delle esigenze cautelari, peraltro l’emergenza epimediologica comporta ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone”.

Con queste motivazioni il giudice Alfonso Pinto ha scarcerato, disponendo gli arresti domiciliari nell’abitazione della madre in provincia di Treviso, Andrea Saverio Sola, 24 anni, palermitano, arrestato il 31 agosto a Lampedusa con l’accusa di omicidio stradale: l’imputato – difeso dall’avvocato Monica Malogioglio – è accusato di essersi messo alla guida di un’auto, in stato di ubriachezza, e avere investito e ucciso Fulvia Morando, sindacalista quarantanovenne di Pinerolo, in provincia di Torino, che si trovava nell’isola per lavoro. La donna stava passeggiando in contrada Terranova quando è stata investita da un fuoristrada Suzuki Santana che l’ha scaraventata contro un muretto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La turista è morta poco dopo essere arrivata al Poliambulatorio. Il conducente della vettura, anziché fermarsi e prestare i soccorsi, avrebbe accelerato e si sarebbe rapidamente allontanato dicendo, poi, quando fu rintracciato, di non essersene accorto. Al giovane, in un primo momento, furono concessi gli arresti domiciliari nell’isola. Il 25 ottobre, dopo la segnalazione dei carabinieri che lo avevano visto fuori dal domicilio, il gip Luisa Turco ha aggravato la misura disponendo il carcere.