"#LampedusaSenzaPlastica", volontari e sindaco di nuovo in azione

"#LampedusaSenzaPlastica". Ancora una volta, i volontari - sindaco delle Pelagie: Totò Martello in testa - sono scesi in campo per liberare l'isola dalla plastica. La bonifica, questa volta, è stata fatta nella zona della banchina sotto la Madonnina.

"Alla fine, sono stati cinque i furgoni di plastiche e rifiuti raccolti - ha scritto il sindaco di Lampedusa - . Andiamo avanti così, ripuliamo e facciamo tornare a respirare la nostra isola ed il nostro mare".

