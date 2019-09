"Su Sea Watch3 anche tre torturatori", Salvini: "Pronti a denunciare Rackete"

"Ve la ricordate la signorina Carola? Oggi su un giornale c'è che sulla sua nave aveva trasportato anche tre 'simpatici' torturatori e stupratori libici". Lo ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa, Matteo Salvini parlando a un incontro per le regionali umbre a Passignano sul Trasimeno. "Che poi sono arrivati in Italia e arrestati" - ha aggiunto - .

"Alcuni parlamentari di Pd e sinistra erano saliti a bordo per chiedere lo sbarco di tutti gli immigrati, compresi quelli che ora sono sospettati di essere dei criminali. Chiediamo spiegazioni alla presidenza del Consiglio e ai ministeri degli Esteri, degli Interni e della Giustizia. Siamo pronti a denunciare Rackete e i parlamentari che hanno voluto a tutti i costi lo sbarco. Chiedano scusa all'Italia!". - ha scritto, su Twitter, il segretario della Lega, Matteo Salvini - . "Pronti a denunciarli: non solo ha violato le leggi e speronato una motovedetta della Guardia di Finanza: il 29 giugno scorso la Sea Watch 3 di Carola Rackete - aggiunge Salvini - avrebbe scaricato in Italia tre immigrati accusati di violenze, stupri, sequestro, omicidio". Lo sbarco dei migranti e l'arresto, poi non convalidato, di Carola Rackete avvenne a Lampedusa.