I 47 immigrati sbarcano dalla "Sea watch 3", la nave sequestrata andrà a Licata

I primi due immigrati sono stati fatti scendere e hanno toccato terra di Lampedusa alle ore 20,10 circa. La nave "Sea Watch 3", una volta svuotata, andrà - sotto scorta - al porto di Licata. La Guardia di finanza, il Roan di Palermo, e la Guardia costiera di Lampedusa hanno eseguito nel pomeriggio di oggi il sequestro probatorio della nave della Ong tedesca. "Sequestro probatorio per violazione dell'articolo 12 del testo unico dell'Immigrazione - scrive il procuratore capo di Agrigento: Luigi Patronaggio - . Il mezzo navale è stato posto a disposizione di questa Procura che ne ha disposto, previo sbarco dei migranti, il trasferimento sotto scorta nel porto di Licata. I migranti posti in salvo saranno affidati a personale della Questura di Agrigento per la identificazione e per i necessari atti di polizia giudiziaria. Le indagini proseguiranno sia per l'individuazione degli eventuali trafficanti di esseri umani coinvolti, sia per la valutazione della condotta della Ong. L' intera operazione è stata possibile - ha concluso Patronaggio - grazie alla sinergia e alla professionalità, sul mare, degli uomini della Gdf e della Guardia costiera e, su terra, della Questura di Agrigento".

Alle 18,30 circa, i militari delle Fiamme Gialle sono saliti bordo della nave della Ong tedesca - che aveva a bordo 47 extracomunitari - che resta ancorata alla fonda a circa mezzo miglio a Sud del porto di Lampedusa. I finanzieri hanno portato avanti un'attività di polizia giudiziaria finalizzata proprio al sequestro dell'imbarcazione che lo scorso mercoledì, a circa 30 miglia dalla costa libica, ha salvato 65 extracomunitari.

La Sea Watch è "una nave fuorilegge": la "magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco". E’ quanto dicono - secondo quanto riporta l'Ansa - fonti del Viminale dopo il sequestro della nave da parte della guardia di finanza sottolineando che il ministro Salvini "si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo".

Indicazioni e scontro

Dal Viminale, secondo quanto rende noto l'Adnkronos, arriva una sorta d'appello: "Il comandante della Sea watch dia indicazioni sui presunti scafisti a bordo".

"In Italia si entra se si ha il permesso. Anche se ormai ne ho viste di tutte, e non mi stupisco più di nulla: lì c'è una Procura e c'è un giudice che invece che indagare gli scafisti indaga me. Siamo un paese un po' stranino". Lo ha detto - secondo quanto riporta l'Ansa - il vicepremier Matteo Salvini, durante un comizio a Sassuolo, tornando sulla Sea Watch3 ormeggiata davanti a Lampedusa.