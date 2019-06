Caso "Sea Watch3", la Farnesina: "C'è l'accordo con paesi dell'Unione Europea"

E' il momento della svolta? Fonti della Farnesina, secondo quanto riporta l'Ansa, confermano che a seguito del lavoro svolto - su istruzioni del ministro Enzo Moavero Milanesi, in stretta correlazione con la Commissione europea - Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo e altri stati membri dell'Ue sono disponibili ad accogliere migranti imbarcati sulla nave Sea Watch.

Gli "sforzi di solidarietà" che la Commissione sta "cercando di coordinare", possono essere attuati "solo se e quando ci sarà lo sbarco": lo ha detto la portavoce del commissario all'immigrazione Dimitri Avramopoulos.

Anche la Finlandia ha dato la sua disponibilità ad accogliere otto migranti dalla Sea Watch 3. Lo riporta l'Ansa che lo apprende dall'ufficio del primo ministro, Antti Rinne.

"La Commissione Ue sta coordinando la vicenda, siamo molto preoccupati ed impegnati in colloqui intensi e confidenziali. Speriamo in una soluzione a breve della vicenda". Lo ha detto, secondo quanto riporta l'Ansa, una portavoce del ministero degli Interni tedesco riferendosi alla vicenda della Sea watch. La portavoce ha ricordato la disponibilità, già manifestata da diversi comuni tedeschi, ad accogliere alcuni dei migranti; "ma ci sono intensi colloqui con la Commissione Ue per trovare una soluzione a livello europeo. Si tratta dei confini europei, per questo serve una decisione condivisa e solidale e non solo di uno Stato. Tutti devono fare la propria parte", ha concluso.