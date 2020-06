Nuova scossa di terremoto a Lampedusa: è la seconda in due giorni

Una nuova scossa di terremoto è stata sentita, in maniera chiara e inequivocabile, dagli abitanti di Lampedusa. Esattamente per come è accaduto lo scorso venerdì mattina - quando è stato rilevato un evento sismico di magnitudo 3,2 a profondità di 65 chilometri -, gli isolani anche adesso sono in forte apprensione.

L'evento sismico - esattamente per come era stato percepito dagli isolani che parlavano di una scossa di minore intensità rispetto a quello dei giorni precedenti - è stato di magnitudo ML 3.0 ed è avvenuto nella zona Lampedusa e Linosa alle 21,39. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma con coordinate geografiche (lat, lon) 35.47, 12.49 ad una profondità di 37 chilometri.