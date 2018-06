Netturbini in sciopero da 2 giorni, Lampedusa sommersa dai rifiuti

Lampedusa è sommersa dalla spazzatura. Da due giorni gli operatori ecologici - che reclamano il pagamento degli stipendi arretrati - sono in sciopero. E i cumuli, anzi montagne, di rifiuti continuano a moltiplicarsi.

Sull'isola - squisitamente a vocazione turistica - ci sono già tanti visitatori. E fra gli isolani la polemica infuoca: "E' la peggiore delle immagini che possiamo dare della nostra splendida isola questa. Non è così che si fa! Perché non li pagano? E perché il sindaco non interviene?". Interrogativi che si moltiplicano e nel cuore dei lampedusani c'è un unico grande terrore: che la stagione turistica appena iniziata venga pregiudicata.