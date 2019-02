Accerchiata e sbranata da un branco di cani, 60enne trasferita al Civico

Accerchiata e sbranata da un branco di cani. Una sessantenne è rimasta gravemente ferita dopo l'aggressione - verificatasi, nel tardo pomeriggio di ieri, in contrada Terranova a Lampedusa - di tre cani. La donna ha riportato ferite, alcune molto profonde, in tutto il corpo: testa compresa. E' stata ritrovata in una pozza di sangue e subito è stata portata al Poliambulatorio da dove i medici hanno disposto il trasferimento - con elisoccorso del 118 - all'ospedale Civico di Palermo.

Decisivo l'intervento di un imprenditore che ha sentito le urla ed è intervenuto, allontanando i tre cani. A ruota sono accorsi, per prestare aiuto, anche altri isolani. Terribile la scena che i lampedusani si sono ritrovati davanti agli occhi: la sessantenne aveva i vestiti tutti laceri ed era, appunto, in una pozza di sangue.

Il quadro clinico della lampedusana è delicato. Pare che debba subire degli interventi chirurgici. I carabinieri della stazione di Lampedusa sono già al lavoro per cercare di identificare i proprietari dei tre cani. Non si tratterebbe infatti di randagi, ma di cani di razza di proprietà privata.