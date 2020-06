Barcone riesce ad arrivare fino a Cala Croce: sbarcati 49 subsahariani

Quarantanove subsahariani sono riusciti ad arrivare fino a Cala Croce a Lampedusa. I migranti, dopo l'approdo autonomo, sono stati bloccati e concentrati tutti lungo la strada, a pochi passi da alcuni residence estivi molto frequentati dai turisti. In via precauzionale, come il già collaudato protocollo impone, sul posto è accorsa un'autoambulanza del 118. Stanno però tutti bene gli uomini che sono sbarcati. Al lavoro anche tutte le forze dell'ordine presenti sull'isola: carabineri, guardia di finanza e polizia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il gruppo verrà adesso trasferito all'hotspot di contrada Imbriacola dove, ieri, nel giro di poche ore, sono stati accolti ben 53 tunisini sbarcati o soccorsi su 4 diverse imbarcazioni. In uno dei gruppi arrivati, composto da 17 persone, anche un piccino di poco meno di 2 anni. Un bambino bellissimo - accompagnato dalla mamma - che ha fatto emozionare anche i soccorritori e le forze dell'ordine, ormai "abituati" a gestire il fenomeno degli sbarchi.