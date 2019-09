Arriva barchino con 20 tunisini, altri 80 lasciano l'hotspot di Lampedusa

Non si ferma. L'ondata migratoria - composta da piccole imbarcazioni che, da sole, arrivano fino alla terraferma - alle 7,30 ha determinato un nuovo, piccolo, approdo. Una ventina i migranti - verosimilmente tunisini - che sono riusciti ad arrivare fino al porto di Lampedusa. Tutti sono stati subito portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, ieri sera, erano rimaste 160 persone. All'alba, dunque, i migranti ospiti della struttura d'accoglienza sono arrivati ad essere 180 circa.

Ma è già in corso un trasferimento di altri 80 extracomunitari. A coordinare le operazioni di smistamento è la polizia di Stato. A trasferimento avvenuto, con il traghetto di linea che questa sera giungerà a Porto Empedocle, nell'hotspot resteranno circa 100 migranti, a fronte di una capienza massima prevista per 95 persone. Quello di oggi è il terzo, massiccio, trasferimento che viene realizzato per alleggerire le presenze nella struttura che ha rischiato, ancora una volta, il "collasso".