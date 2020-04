Barcone stracarico di migranti approda a Lampedusa, Martello: "Non possiamo continuare così"

Un'imbarcazione con 100 persone a bordo - 49 uomini, 44 donne e 7 minori - è giunta fino al porto di Lampedusa di fronte la sede della Capitaneria di porto.

"Gli sbarchi continuano - dice il sindaco Totò Martello - e in questo caso oltretutto c'è un pericoloso rimpallo di responsabilità: nessun mezzo militare, infatti, fino ad ora è disposto ad accompagnare i migranti dalla banchina fino al molo Favaloro, da dove dovranno essere trasferiti dal momento che l'hotspot è già pieno e non può ospitare altri migranti per la necessaria quarantena sanitaria".

"Da sindaco - spiega - in questi casi non ho potere di intervento diretto, cosa dobbiamo fare? Ho chiesto di trainare l'imbarcazione fino al molo Favaloro ma non è possibile andare avanti così! Siamo in piena emergenza Coronavirus, i cittadini dell'isola hanno il diritto di vedere tutelata la loro salute e comprendo anche che le stesse esigenze valgano per gli uomini delle forze dell'ordine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ma questa situazione è inaccettabile - conclude il sindaco- le istituzioni che hanno il dovere di intervenire non possono scaricare il peso dell'accoglienza interamente sulle nostre spalle".