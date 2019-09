Caso Ocean Viking, il ministro chiama Martello: "Ecco perché è stata scelta Lampedusa"

Il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ha telefonato al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, che questa mattina aveva polemizzato per la scelta del Viminale di indicare l’isola come “porto sicuro” per lo sbarco dei migranti della Ocean Viking. “Mi ha spiegato - ha detto Martello - che tutti gli hotspot siciliani erano pieni e quello di Lampedusa era vuoto”.

Martello ha aggiunto: “È cambiata una cosa importantissima perché col precedente governo non abbiamo mai ricevuto alcuna telefonata. Adesso, evidentemente, la considerazione dei lampedusani è cambiata”.