Il mare non è più in tempesta: 74 migranti sbarcano a Lampedusa

Sono bastate poche ore di mare calmo, o comunque non in tempesta, per fare riaprire il "fronte" dell'immigrazione. Una barca - con a bordo 74 persone - è arrivata a Lampedusa. Il natante è entrato a Cala Pisana. I migranti sono scesi a terra e subito sono stati accompagnati dai carabinieri all'hotspot di contrada Imbriacola: struttura rimasta deserta dopo gli ultimi trasferimenti e lo stop agli approdi.

I 74 sembra siano tutti provenienti dal Bangladesh.