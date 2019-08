Onde alte due metri, l'allarme di "Mare Jonio": "I naufraghi stanno male"

La "Mare Jonio", la nave che ieri ha salvato un gruppo di migranti in acque libiche, è al confine con le acque territoriali italiane: a 13 miglia da Lampedusa. Stamattina, i militari della Guardia di finanza hanno notificato il divieto di ingresso in acque italiane firmato dal ministero dell'Interno. Mentre, di fatto, si profila un nuovo scontro fra Ong e Viminale, stanotte, un gruppo di 78 migranti è sbarcato Lampedusa.

Sbarco autonomo a Lampedusa

Siriani e originari del Bangladesh sono giunti senza che si innescasse alcun allarme. Hanno riferito di essere partiti lunedì dalla Libia. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

L'allarme da "Mare Jonio"

"In questo momento ci sono onde di oltre due metri che rendono la vita a bordo della Mare Jonio molto difficile. Molti naufraghi si sentono male. Per questo abbiamo chiesto a Capitaneria di porto l'autorizzazione a riparare a ridosso dell'isola: restiamo in attesa di risposta". Lo scrivono dalla Mediterranea Saving Humans evidenziano che la "situazione è critica". A complicare tutto è il maltempo: la Protezione civile regionale aveva, già ieri, diramato una allerta "gialla" anche per tutto l'Agrigentino.

Operazione "Svuota hotspot"

Gli ultimi 40 migranti, fra cui 21 minori e 2 donne, sono arrivati ieri sera - scortati dalla polizia - a Porto Empedocle. In mattinata avevano lasciato l'hotspot di Lampedusa ed erano stati imbarcati sul traghetto di linea. Ventiquattro ore prima, quando gli ospiti della struttura di contrada Imbriacola, erano 187 erano stati invece trasferite altre 80 persone. Al centro d'accoglienza, ieri sera, c'erano una sessantina di migranti ai quali, poi, in nottata sono andati ad aggiungersi i 78 nuovi sbarcati. Al momento ci sono, dunque, circa 145 extracomunitari. Gli ultimi 40, giunti ieri sera a Porto Empedocle, sono stati portati a Villa Sikania a Siculiana.

Caso "Mare Jonio"

"Ieri sera alle 23:37 è stato notificato il decreto del ministro dell’Interno che ci vieta di entrare. Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia costiera ha affiancato la Mare Jonio per fare salire a bordo due ufficiali della Guardia di finanza che ci hanno notificato il decreto brevi manu - hanno scritto dalla Mediterranea Saving Humans - . Allegando un report medico, abbiamo richiesto assistenza al Mrcc (Centro di coordinamento marittimo) e alla Capitaneria di porto, per le condizioni di bordo dei 99 naufraghi, in particolare donne incinte e bambini. Alle nostre reiterate richieste di Pos (Place of safety, porto sicuro) fatte alle autorità della nostra bandiera, ancora nessuna risposta. Stiamo condividendo le informazioni - spiegano nel comunicato che è stato postato su Twitter - su questa situazione con i nostri fratelli e sorelle a bordo: siamo tutti sulla stessa barca. Per noi il salvataggio si concluderà solo quando ognuno dei naufraghi sarà a terra, curato e assistito. Fino ad allora noi con loro, loro con noi".

Don Carmelo: "Si bloccano le Ong ma gli sbarchi autonomi continuano"

"L'atteggiamento di Salvini? Credo sia illecito in base alle nostre leggi e al diritto internazionale, disumano ma, soprattutto, inutile perché non ha portato nel passato e non porterà neppure questa volta a una soluzione. I casi delle scorse settimane ci dicono che le persone a bordo di queste navi alla fine vengono sbarcate, perché allora lasciarle in mezzo al mare per giorni in condizioni precarie?". Lo dice all'Adnkronos don Carmelo La Magra, parroco di Lampedusa, in merito alla "Mare Jonio" e del divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque territoriali firmato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Che senso ha bloccare un centinaio di persone, che, tra l'altro, prima o poi sbarcheranno come è già successo in passato - aggiunge il parroco -, mentre i migranti continuano ad arrivare a centinaia in maniera autonoma con piccole imbarcazioni? Siamo davanti a una manifestazione di forza e autorità che è ancora più sgradevole quando viene esercitata sulla pelle dei più deboli".