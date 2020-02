Barchino con 16 persone approda a Lampedusa, forse scappati dalla Libia

Sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa dove sono arrivate sedici persone "probabilmente provenienti dalla Libia", come dice l'ong Mediterranean Hope. "Fra di loro due donne in gravidanza e 6 bambini. Stanno tutti bene!" - scrive l'Ong.

Appena lo scorso venerdì, sempre sulla più grande delle isole Pelagie, erano giunti sessanta immigrati, fra cui una donna. A soccorrere la "carretta", a largo della più grande delle isole Pelagie, era stato, in quel caso, un gommone della Guardia costiera.

Intanto, ieri pomeriggio, Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con circa 40 persone in fuga dalla Libia. Lo ha scritto lo stesso servizio telefonico sul proprio account Twitter specificando che "sono nella zona Sar di Malta" e di aver informato "le autorità alle 17.01". In un altro tweet delle 21 Alarm aggiunge: "La barca è ancora in pericolo in mare! Le autorità di Malta dicono solo che stanno investigando il caso. La barca è molto più vicina a Lampedusa che a Malta". In ogni caso deve essere organizzato, si legge ancora, "il soccorso più veloce".