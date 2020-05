Continuano gli sbarchi, approdano altri 71 migranti: si alleggerisce l'hotspot

Settantuno tunisini, agganciati a 10 miglia dalla costa di Lampedusa (Ag) da una motovedetta della Guardia di finanza, verranno portati all'hotspot di contrada Imbriacola. Nei giorni scorsi, il centro d'accoglienza è stato svuotato delle 116 persone presenti che hanno ultimato la quarantena.

Stamani, col traghetto di linea, c'è stato il trasferimento di un gruppo di 70 persone che dopo lo sbarco non è stato messo in quarantena. S'è deciso per il trasferimento in un'altra struttura dove dovranno, appunto, fare la sorveglianza sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Attualmente, all'hotspot restavano dunque 40 immigrati ai quali si andranno ad aggiungere i 71 nuovi arrivati, per un totale di 111 ospiti. Non è escluso che domani vi siano altri trasferimenti.