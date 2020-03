Sbarcati a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle: migranti ospiti di un hotel

Hanno lasciato l’isola alle 20,30. “Caricati” sul traghetto di linea, con destinazione Porto Empedocle, anche gli ultimi 43 immigrati, sbarcati a Lampedusa nella notte fra venerdì e ieri, non hanno messo piede nell’hotspot di contrada Imbriacola. Esattamente per come era accaduto agli 85, giunti con tre diversi gommoni, approdati 24 ore prima. I tre gruppi – da 85 – sono giunti all’alba di ieri a Porto Empedocle e sono stati sistemati in un albergo della città.

Dopo la “traversata della speranza”, i migranti – gli ultimi 43 appena ieri appunto – hanno atteso per ore ed ore, sorvegliati a vista dalle forze dell’ordine, su molo Favarolo, di conoscere quale fosse il loro destino: la loro immediata destinazione. Il centro d’accoglienza di contrada Imbriacola, a Lampedusa, è off-limits. Vi si trovano in isolamento – una decisione presa, in via precauzionale, dal sindaco Totò Martello – 26 extracomunitari giunti nei giorni precedenti.