Migranti in isolamento all'hotspot: trasferiti col traghetto gli 85 sbarcati, a Favarolo ci sono altre 43 persone

Un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. Stanotte, sono sbarcati altri 43 extracomunitari che, al momento, vengono tenuti - in attesa di direttive sulla loro collocazione - sul molo Favarolo. L'hotspot di contrada Imbriacola è bloccato: ci sono 26 persone sbarcate nei giorni scorsi e tenuti, su disposizione del sindaco delle Pelagie Salvatore Martello, in isolamento domiciliare fino a giorno 26. La decisione della "quarantena" è stata presa - in via precauzionale - per scongiurare eventuali ipotesi di migranti positivi al Coronavirus e dunque per provare a contenere il rischio contagi. Rischio allarme per Lampedusa che non ha nemmeno un ospedale, ma un Poliambulatorio.

Gli 85 immigrati, sbarcati ieri con tre diverse imbarcazioni a Lampedusa, sono stati trasferiti con il traghetto di linea con destinazione Porto Empedocle. Gli 85, per quasi tutta l'intera giornata, sono stati tenuti in standby. All'hotspot non potevano, del resto, essere portati perché ci sono le 26 persone, arrivate nei giorni scorsi, per le quali il sindaco Totò Martello ha disposto l'isolamento domiciliare. Nella serata di ieri è poi arrivata l'indicazione per il trasferimento degli ultimi 85 arrivati. Tutti sono stati caricati sul traghetto di linea che parte in tarda serata e all'alba sono giunti a Porto Empedocle. Adesso, a molo Favarolo, vigilati dalle forze dell'ordine, ci sono altri 43 immigrati.